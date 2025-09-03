На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кадыров отреагировал на санкции Британии против его матери

Кадыров обвинил Британию в лицемерии из-за санкций против его матери
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Британские власти ведут абсурдную и лицемерную политику, что Лондон продемонстрировал введением санкций против Аймани Кадыровой, матери главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сам Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня Лондон в очередной раз показал абсурд и лицемерие своей политики. В санкционный список внесли мою дорогую маму Аймани Несиевну, возглавляемый ею <...> фонд <...> и <...> Замида Чалаева, командира специального полка полиции», — рассказал Кадыров.

Он подчеркнул, что его мать не занимается политикой, а только помогает нуждающимся через свой фонд. По мнению главы Чечни, действия Британии свидетельствуют о «ненависти и русофобии» Запада.

Кадыров добавил, что ограничения останутся «лишь бумажками» и не лишат Россию приверженности «идеалам добра и справедливости».

В мае президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против помощника главы Чечни, министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Тот сравнил «санкции от шута» с государственной наградой.

Ранее Кадыров стихами ответил на обвинения СБУ.

