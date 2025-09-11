Посол заявил об отсутствии доказательств «атаки» российских БПЛА на Польшу

Тарабрин: Гаага не предъявила доказательств причастности РФ по инциденту в Польше

Нидерланды не представили доказательств причастности РФ к инциденту с нарушением некими БПЛА воздушного пространства Польши. Об этом заявил ТАСС российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

«Никаких доказательств принадлежности этих дронов российской стороне не представлено», — заявил он.

Российский посол также подчеркнул, что оценивает ничем не подкрепленные обвинения в адрес России как неподобающий шаг со стороны Гааги.

ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

Польские СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты указали, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

В Минобороны России же заявили, что армия РФ не использовала беспилотники для выполнения каких-либо задач на территории Польши.

Ранее сообщалось, что Польша перебросит 40 тысяч солдат к границе РФ и Белоруссии.