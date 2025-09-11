Ким Чен Ын не поедет на саммит АТЭС, уверен эксперт

Евгений Ким заявил, что Ким Чен Ын не примет участие в саммите АТЭС в Кёнджу

Лидер КНДР Ким Чен Ын не будет участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.

По его словам, лидер КНДР не поедет в Южную Корею.

«Тем более, Северная Корея не является членом АТЭС», — заявил Ким.

Он добавил, в случае посещения северокорейским лидером Южной Кореи, он может столкнуться с очередными предложениями о денуклеаризации Корейского полуострова со стороны США и союзников, которые руководство КНДР в последнее время решительно критикует.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября.

25 августа президент США Дональд Трамп во время встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном предложил идею саммита между КНДР и Южной Кореей.

В конце июля сестра лидера КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон заявила, что отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата. Она отметила, что Сеул продолжает проводить враждебную политику по отношению к КНДР.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с главой Северной Кореи.