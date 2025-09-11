На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын не поедет на саммит АТЭС, уверен эксперт

Евгений Ким заявил, что Ким Чен Ын не примет участие в саммите АТЭС в Кёнджу
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын не будет участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.

По его словам, лидер КНДР не поедет в Южную Корею.

«Тем более, Северная Корея не является членом АТЭС», — заявил Ким.

Он добавил, в случае посещения северокорейским лидером Южной Кореи, он может столкнуться с очередными предложениями о денуклеаризации Корейского полуострова со стороны США и союзников, которые руководство КНДР в последнее время решительно критикует.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября.

25 августа президент США Дональд Трамп во время встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном предложил идею саммита между КНДР и Южной Кореей.

В конце июля сестра лидера КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон заявила, что отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата. Она отметила, что Сеул продолжает проводить враждебную политику по отношению к КНДР.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с главой Северной Кореи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами