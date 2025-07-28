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Сестра Ким Чен Ына сделала заявление об отношениях КНДР с Южной Кореей

Ким Ё Чжон: отношения между КНДР и Южной Кореей прошли точку невозврата
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Korean Central News Agency/AP

КНДР не о чем говорить с Сеулом, отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, передает ЦТАК.

«Какие бы политики ни приходили к власти в Южной Корее, какие бы предложения ни выдвигались — это нам неинтересно. Нам не о чем разговаривать с Сеулом», — подчеркнула она.

Сестра северокорейского лидера напомнила, что Сеул продолжает проводить враждебную политику по отношению к КНДР: скоро Южная Корея вместе с США проведут совместные учения у границ Северной Кореи.

До этого Ким Чен Ын заявлял, что КНДР сможет победить в «антиимпериалистической, антиамериканской» битве.

При этом на днях издание The Korea Times писало, что власти Южной Кореи могут пригласить Ким Чен Ына на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле, запланированный на 31 октября — 1 ноября. По информации источника, приглашение лидера Северной Кореи на мероприятие может стать важным шагом для разрешения напряженности между странами.

Ранее первую леди КНДР сфотографировали на публике впервые за почти 1,5 года.

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