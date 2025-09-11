Председатель ЕК не стала комментировать ситуацию со сбоем навигации ее самолета в Болгарии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оставила без комментариев просьбу болгарского депутата Европарламента Елены Йончевой отказаться от ложных заявлений о якобы сбое в работе системы навигации на борту ее самолета при посадке в Болгарии. Об этом сообщает Euractiv.

В публикации отмечается, что во время ежегодных дебатов о положении дел в ЕС 10 сентября Йончева попросила подтвердить, что во время перелета из Варшавы в Пловдив 31 августа «не было никаких проблем с безопасностью». По словам евродепутата, в сложной геополитической ситуации любая дезинформация может привести к опасным последствиям.

«Вы знаете, что эта ложная информация нанесла серьезный удар по имиджу Болгарии», — заявила Йончева на дебатах.

Она добавила, что в течение 10 дней «имя Болгарии ассоциировалось с этой так называемой новостью».

Евродепутат от Румынии Георге Пипереи добавил, что ложь по поводу инцидента показывает, что председатель ЕК утратила доверие.

В ответ на это фон дер Ляйен заявила, что внимательно их выслушала, но не стала подробно комментировать историю с GPS.

1 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что самолет с фон дер Ляйен накануне был вынужден приземлиться без системы GPS в болгарском аэропорту Пловдив.

Самолет главы ЕК был лишен системы навигации при попытке приземления в болгарском аэропорту Пловдив 31 августа.

Ранее Трамп с иронией отозвался на сообщения о неполадках с самолетом фон дер Ляйен.