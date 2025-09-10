Активист Кирк, в которого стреляли в Юте, выступал против военной поддержки Украине

РИА: активист Кирк, в которого стреляли, выступал против военной помощи Украине

Американский активист консервативных взглядов Чарли Кирк, в которого стреляли в ходе его публичного выступления в штате Юта, выступал против предоставления военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В одном из выпусков своего шоу он заявлял о поддержке президента США Дональда Трампа, но подчеркивал, что в некоторых аспектах их мнения не сходятся.

«Мне не нравится идея поставок оружия на Украину. Это просто разница во мнениях. Знаете, люди могут не соглашаться», — заявлял Кирк.

По его словам, дальнейшее финансирование «кинетического конфликта» на Украине не должно находиться в приоритетах США.

Чарли Кирк — основатель консервативной организации Turning Point USA и известный сторонник Дональда Трампа — регулярно участвует в публичных дебатах в американских университетах.

10 сентября 2025 года во время его выступления в Университете Юта Вэлли произошло покушение, в результате которого он получил огнестрельное ранение в шею. Несмотря на оперативную реакцию охраны и оказание первой помощи, политик был госпитализирован в критическом состоянии. В СМИ появились сообщения о том, что Кирк не выжил, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее появились кадры предположительного задержания стрелявшего в активиста в США.