Украина с помощью Соединенных Штатов разрабатывала биологическое оружие против русских. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинцы в биолабораториях с нашей помощью и содействием пытались разработать оружие, генетически направленное против русских», — сказал он.

Военный эксперт также отметил, что Российская Федерация неизбежно победит в украинском конфликте.

В ноябре кандидат на пост главы разведки США Тулси Габбард, которая ранее обвинялась в связи с Россией, заявила об угрозе американских биологических лабораторий на Украине.

В сентябре президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, что Запад проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию биологического и нового химического оружия. По его словам, США уделяют особое внимание коллекциям, в которых собраны бактерии и вирусы, эндемичные для конкретного региона РФ. Эти бактерии и вирусы можно модифицировать генетически, что позволяет сделать их «существенно более опасными», а также «замаскировать применение такого биологического оружия под якобы естественные, природные процессы», отметил глава центра.

Ранее Медведев предупредил об угрозе создания нового биооружия с использованием ИИ.