В Госдуме призвали обучать детей борьбе с биооружием

В России необходимо создать профессию по борьбе с биооружием, дополнив стандарты образования соответствующими программами, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Это соответствует потребностям современного мира, где биобезопасность играет ключевую роль, заявила она в беседе с RT.

Сегодня образовательные и профессиональные стандарты должны отвечать современным требованиям и соответствовать потребностям, в том числе – по биобезопасности, отметила депутат. Предложение о создании новой профессии будет обсуждаться с привлечением профильных ведомств.

«Мы сформировали предложение, которое направим в Министерство образования и науки», — сообщила она.

Напомним, на днях президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Запад проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию биологического и нового химического оружия. На примере пандемии COVID-19 он объяснил, что биологическое оружие становится глобальной угрозой.

Ранее выяснилось, что искусственный интеллект способен создавать биооружие.