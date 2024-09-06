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В Госдуме призвали обучать детей борьбе с биооружием

Вице-спикер ГД Яровая: необходимо создать профессию по борьбе с биооружием

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В России необходимо создать профессию по борьбе с биооружием, дополнив стандарты образования соответствующими программами, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Это соответствует потребностям современного мира, где биобезопасность играет ключевую роль, заявила она в беседе с RT.

Сегодня образовательные и профессиональные стандарты должны отвечать современным требованиям и соответствовать потребностям, в том числе – по биобезопасности, отметила депутат. Предложение о создании новой профессии будет обсуждаться с привлечением профильных ведомств.

«Мы сформировали предложение, которое направим в Министерство образования и науки», — сообщила она.

Напомним, на днях президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Запад проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию биологического и нового химического оружия. На примере пандемии COVID-19 он объяснил, что биологическое оружие становится глобальной угрозой.

Ранее выяснилось, что искусственный интеллект способен создавать биооружие.

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