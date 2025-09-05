Медведев назвал условие для получения Украиной гарантий безопасности

Любые гарантии безопасности для Украины должны разрабатываться с учетом позиции России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Они [«коалиция желающих»] собираются и рассуждают о том, какие гарантии дать этой самой Украине. А нас они спросили? Если идет конфликт, если продолжается специальная военная операция, то как минимум при разработке любых предложений они должны консультироваться с нами», — сказал Медведев.

На встрече «коалиции желающих», прошедшей в Париже 4 сентября, присутствовали европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что 26 стран-участниц подтвердили готовность направить военный контингент в Украину после установления перемирия. Он также отметил, что несколько стран еще обдумывают свою позицию. Общее число участников встречи составило 35.

Ранее Медведев назвал инициативы коалиции по Украине «чушью собачьей».