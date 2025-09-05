На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал условие для получения Украиной гарантий безопасности

Медведев: гарантии безопасности по Украине невозможны без учета мнения России
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Любые гарантии безопасности для Украины должны разрабатываться с учетом позиции России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Они [«коалиция желающих»] собираются и рассуждают о том, какие гарантии дать этой самой Украине. А нас они спросили? Если идет конфликт, если продолжается специальная военная операция, то как минимум при разработке любых предложений они должны консультироваться с нами», — сказал Медведев.

На встрече «коалиции желающих», прошедшей в Париже 4 сентября, присутствовали европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что 26 стран-участниц подтвердили готовность направить военный контингент в Украину после установления перемирия. Он также отметил, что несколько стран еще обдумывают свою позицию. Общее число участников встречи составило 35.

Ранее Медведев назвал инициативы коалиции по Украине «чушью собачьей».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами