Путин встретился с президентом Узбекистана

Президент Владимир Путин провел переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в ходе визита в Пекин. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности встречи глав двух государств не приводятся.

2 сентября Путин также встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Их встреча прошла в Пекине. В ходе нее глава российского государства заявил, что Россия с уважением относится к независимому курсу Сербии. Сербский лидер в свою очередь выразил Москве признательность за поддержку сохранения территориальной целостности сербского государства и дружеское отношение к сербскому народу.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее в США увидели послание на встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае.