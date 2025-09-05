Главное заседание Восточного экономического форума завершилось

На ВЭФ завершилось пленарное заседание, оно длилось 2 часа 56 минут

Пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина завершилось. Прямая трансляция проводилась в Telegram-канале Кремля.

Мероприятие началось в 13:00 по местному времени (06:00 мск). Российский лидер традиционно выступил с речью на сессии. Помимо этого, он ответил на вопросы представителей иностранных делегаций и журналистов.

В ходе выступления глава государства поставил задачи перед правительством и обозначил приоритетные отрасли для развития Дальнего Востока.

Участие в заседании принимали также премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная, десятая по счету встреча объединила лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций. Центральная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

