На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал о сроках восстановления спортивных связей России и США

Песков: до возобновления спортивных связей России и США дело пока не дошло
true
true
true
close
РИА Новости

До восстановления культурных и спортивных связей между Россией и США дело пока не дошло. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, во времена предыдущей американской администрации отношениям между сторонами был нанесен «слишком серьезный урон» и для выхода из этого оцепенения необходимо время.

До этого советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Соединенные Штаты близки к тому, чтобы поменять парадигму по взаимодействию с Россией. По его словам, предполагается, что президент США Дональд Трамп сначала улучшит отношения с Россией, а потом начнет поднимать вопросы о «наболевших проблемах». Советник отметил, что американский лидер уже начал движение по этому пути.

15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о «лимузинной дипломатии» Путина.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами