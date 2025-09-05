Песков рассказал о сроках восстановления спортивных связей России и США

Песков: до возобновления спортивных связей России и США дело пока не дошло

До восстановления культурных и спортивных связей между Россией и США дело пока не дошло. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, во времена предыдущей американской администрации отношениям между сторонами был нанесен «слишком серьезный урон» и для выхода из этого оцепенения необходимо время.

До этого советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Соединенные Штаты близки к тому, чтобы поменять парадигму по взаимодействию с Россией. По его словам, предполагается, что президент США Дональд Трамп сначала улучшит отношения с Россией, а потом начнет поднимать вопросы о «наболевших проблемах». Советник отметил, что американский лидер уже начал движение по этому пути.

15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

