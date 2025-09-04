На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Советник Путина заявил, что США близки к смене парадигмы в отношении РФ

Советник Путина Кобяков: США близки к смене парадигмы в отношении России
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Соединенные Штаты близки к тому, чтобы поменять парадигму по взаимодействию с Россией, считает советник президента РФ Антон Кобяков. Об этом он заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мне кажется, американцы близки к тому, чтобы принять предложение нашего президента поменять парадигму — сначала улучшить отношения с Россией, а потом говорить о всех наболевших проблемах, и Трамп начал движение по этому пути», — высказался советник.

15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о разговоре с Трампом в лимузине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами