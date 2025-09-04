Советник Путина заявил, что США близки к смене парадигмы в отношении РФ

Соединенные Штаты близки к тому, чтобы поменять парадигму по взаимодействию с Россией, считает советник президента РФ Антон Кобяков. Об этом он заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мне кажется, американцы близки к тому, чтобы принять предложение нашего президента поменять парадигму — сначала улучшить отношения с Россией, а потом говорить о всех наболевших проблемах, и Трамп начал движение по этому пути», — высказался советник.

15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

