Трамп анонсировал введение «существенных» пошлин на импорт полупроводников и чипов

Трамп: США скоро введут существенные пошлины на импорт полупроводников и чипов
goran gjorovski/Shutterstock/FOTODOM

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США скоро введут существенные импортные пошлины на товары компаний-производителей полупроводников и микросхем, которые не имеют производственных мощностей на территории страны. Его слова приводит ТАСС.

«Мы будем вводить тарифы в отношении компаний, которые не заходят на территорию США, это произойдет довольно скоро. Мы будем вводить пошлины, не слишком высокие, но достаточно существенные», — отметил глава Белого дома.

При этом он уточнил, что тарифов не будет для тех производителей полупроводников и микросхем, которые создают производственные мощности в Соединенных Штатах или планируют это сделать.

1 сентября Трамп заявил, что без импортных пошлин государство было бы полностью разрушено, а военная мощь уничтожена.

По его словам, в результате ужесточения торговой политики в США будет инвестировано более 15 триллионов долларов. Он отметил, что если введенные им пошлины будут все-таки отменены, то Соединенные Штаты рискуют превратиться в страну третьего мира без надежды на величие.

Ранее Бразилия начала принимать меры в ответ на пошлины Трампа.

