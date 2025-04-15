Захарова обвинила генсека ООН в нарушении Устава организации из-за слов про Сумы

Слова генсека ООН Антонио Гутерриша о ракетном ударе по Сумам являются свидетельством его избирательного подхода к положениям Устава всемирной организации. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся в Telegram-канале российского дипведомства.

«В адрес России выдвигаются обвинения в нанесенном 13 апреля ракетном ударе, который якобы продолжает разрушительную череду подобных атак на украинские города. Такие оценки генсекретаря ООН вызывают лишь недоумение», — сказала она.

По ее словам, заявление Гутерриша дискредитирует Россию, а также оправдывает нарушение принципов самоопределения народов и уважения прав человека со стороны Украины.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удар по Сумам, заявил, что Вооруженные силы (ВС) России атакуют исключительно военные и околовоенные объекты Украины. Он также отметил, что этот ракетный удар стал частью специальной военной операции.

О взрывах в украинском городе Сумы также высказался президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал это «ошибкой» российских военных, добавив, что воспринимает любой вооруженный конфликт как ужасное событие.

Ранее украинских чиновников заподозрили в желании превратить ситуацию с ударом по Сумам в «новую Бучу».