Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова обвинила генсека ООН в нарушении Устава организации из-за слов про Сумы

Захарова призвала генсека ООН Гутерриша прекратить дискредитировать Россию
close
Максим Блинов/РИА Новости

Слова генсека ООН Антонио Гутерриша о ракетном ударе по Сумам являются свидетельством его избирательного подхода к положениям Устава всемирной организации. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся в Telegram-канале российского дипведомства.

«В адрес России выдвигаются обвинения в нанесенном 13 апреля ракетном ударе, который якобы продолжает разрушительную череду подобных атак на украинские города. Такие оценки генсекретаря ООН вызывают лишь недоумение», — сказала она.

По ее словам, заявление Гутерриша дискредитирует Россию, а также оправдывает нарушение принципов самоопределения народов и уважения прав человека со стороны Украины.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удар по Сумам, заявил, что Вооруженные силы (ВС) России атакуют исключительно военные и околовоенные объекты Украины. Он также отметил, что этот ракетный удар стал частью специальной военной операции.

О взрывах в украинском городе Сумы также высказался президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал это «ошибкой» российских военных, добавив, что воспринимает любой вооруженный конфликт как ужасное событие.

Ранее украинских чиновников заподозрили в желании превратить ситуацию с ударом по Сумам в «новую Бучу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами