Путин рассказал о разговоре с Трампом в лимузине

Президент России Владимир Путин заявил, что во время поездки в лимузине на Аляске перебросился с американским лидером Дональдом Трампом общими фразами. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Telegram-канале Кремля.

«В лимузине пока ехали, там ехать 30 секунд, такими общими фразами перебросились и все», — поделился деталями президент.

На этой же пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что после встречи на Аляске Дональд Трамп приглашен с ответным визитом в Москву. Однако, несмотря на то, что «приглашение лежит на столе», подготовка к этой встрече пока не ведется, и точных сроков приезда главы Белого дома в Россию нет, отметил Путин.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Россия ожидает ответного визита Трампа после саммита РФ и США на Аляске.

