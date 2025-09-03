Путин рассказал об отношении участников саммита ШОС к Трампу

Путин заявил, что его собеседники на саммите ШОС не говорили плохого о Трампе

Президент России Владимир Путин заявил, что его собеседники во время четырехдневной поездки в Китай не говорили ничего плохого о президенте США Дональде Трампе. Выступление российского лидера на пресс-конференции в Пекине транслируется в Telegram-канале Кремля.

Свои отношения с американским коллегой Путин описал как «добрые». По словам российского лидера, другие участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) положительно отзывались о его встрече с Трампом на Аляске и выразили надежду на то, что позиция американского лидера приведет к урегулированию на Украине.

«Все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа, ну и позиция России, других участников переговоров, приведет к окончанию вооруженного конфликта. Вот это, без всякой иронии, без всяких шуток», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Трамп заявил, что он сильно разочаровался в Путине.