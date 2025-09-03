На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Болгарское правительство не намерено расследовать сбой GPS в самолёте фон дер Ляйен

Желязков: Болгария не будет расследовать сбой GPS в самолёте фон дер Ляйен
true
true
true
close
John Macdougall/dpa/Global Look Press

Власти Болгарии не будут проводить расследование по факту отключения сигнала GPS у самолета, на котором летела председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, заявил глава правительства страны Росен Желязков. Об этом сообщает болгарское информационное агентство БТА.

По словам Желязкова, помехи с сигналом GPS происходят практически ежедневно. Поэтому они не являются киберугрозами. Премьер-министр подчеркнул, что при возникновении такой ситуации экипаж самолета использует инструментальную навигацию.

В связи с этим, отметил Желязков, власти не видят в смысла в проведении расследования инцидента с бортом фон дер Ляйен.

3 сентября президент США Дональд Трамп с иронией отозвался на сообщения о неполадках с самолетом фон дер Ляйен. По его словам, председателя Еврокомиссии лишили возможности пользоваться телефоном, и если бы подобное произошло с ним, то он был бы «очень счастлив».

1 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что самолет с фон дер Ляйен накануне был вынужден приземлиться без системы GPS в болгарском аэропорту Пловдив.

В статье говорится, что якобы «предполагаемая российская интерференционная атака <...> вывела из строя навигационные системы GPS». Три неназванных источника заявили журналистам, что инцидент «расценивается как вмешательство России».

Ранее в Кремле прокомментировали заявление о причастности РФ к инциденту с самолетом главы ЕК.

