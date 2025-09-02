На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сербия будет сохранять нейтралитет в отношении России

Вучич: Сербия сохранит нейтралитет в отношении РФ на фоне санкций со стороны ЕС
true
true
true

Сербия продолжит сохранять нейтралитет в отношении России на фоне санкций со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации, и мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш нейтралитет», — сказал политик во время встречи в Пекине.

До этого Вучич высказался об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, назвав их корректными. Он выразил мнение, что российский лидер готов урегулировать конфликт на Украине мирным способом. Также Вучич заявил, что Белград готов принять возможные переговоры президентов РФ и Украины, обеспечив обоим безопасность.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее Вучич раскрыл детали «сердечного» разговора с Лавровым.

