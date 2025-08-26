На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вучич раскрыл детали «сердечного» разговора с Лавровым

Вучич обсудил с Лавровым сотрудничество Сербии с Россией и ситуацию на Балканах
true
true
true
close
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что провел с главой МИД России Сергеем Лавровым «долгий и сердечный» разговор по двустороннему сотрудничеству. Результатами этого диалога сербский лидер поделился на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В ходе продолжительной и теплой беседы с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым мы обсудили двусторонние отношения», — отметил Вучич.

Президент Сербии и глава российского МИД договорились, в частности, о дальнейшем развитии экономического сотрудничества двух стран, участии в совместных проектах и различных форумах и проанализировали политические отношения.

Вучич также отметил, что они с Лавровым затронули политический кризис в Боснии и Герцеговине, который был вызван внешними атаками на Республику Сербскую, преследование сербов в Косово и Метохии.

До этого Вучич высказался об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, назвав их корректными. Он выразил мнение, что российский лидер готов урегулировать конфликт на Украине мирным способом. Также Вучич заявил, что Белград готов принять возможные переговоры президентов РФ и Украины, обеспечив обоим безопасность.

Ранее Вучич принес подгузники на встречу с журналистами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами