Вучич раскрыл детали «сердечного» разговора с Лавровым

Вучич обсудил с Лавровым сотрудничество Сербии с Россией и ситуацию на Балканах

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что провел с главой МИД России Сергеем Лавровым «долгий и сердечный» разговор по двустороннему сотрудничеству. Результатами этого диалога сербский лидер поделился на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В ходе продолжительной и теплой беседы с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым мы обсудили двусторонние отношения», — отметил Вучич.

Президент Сербии и глава российского МИД договорились, в частности, о дальнейшем развитии экономического сотрудничества двух стран, участии в совместных проектах и различных форумах и проанализировали политические отношения.

Вучич также отметил, что они с Лавровым затронули политический кризис в Боснии и Герцеговине, который был вызван внешними атаками на Республику Сербскую, преследование сербов в Косово и Метохии.

До этого Вучич высказался об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, назвав их корректными. Он выразил мнение, что российский лидер готов урегулировать конфликт на Украине мирным способом. Также Вучич заявил, что Белград готов принять возможные переговоры президентов РФ и Украины, обеспечив обоим безопасность.

Ранее Вучич принес подгузники на встречу с журналистами.