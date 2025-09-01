На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Французский политик раскрыл истинные намерения главы ЕК в отношении РФ

Политик Филиппо раскритиковал намерение фон дер Ляйен в отношении России
vonderleyen/X

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен преследует цель начать полномасштабную войну против России.

«Недавно <...> фон дер Ляйен объявила о переброске «десятков тысяч солдат» на Украину «под европейским командованием»! <...>. Цель: масштабная война против России, превращение Европейского союза (ЕС) в «государство» с его «европейской армией» и превращение нашего народа в рабов, терроризируемых постоянной войной», — написал политик.

Филиппо отметил, что во Франции почти не обсуждаются реальные замыслы Брюсселя, и призвал граждан «проснуться» и противостоять разрушительной политике французского президента Эммануэля Макрона.

31 августа фон дер Ляйен заявила в интервью британской газете Financial Times, что государства Европейского союза разрабатывают «довольно конкретные планы» отправки на Украину своих воинских контингентов.

По ее словам, войска стран Евросоюза могут быть потенциально развернуты на Украине в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период, которые будут полностью поддерживаться возможностями Соединенных Штатов.

Ранее министр обороны Польши назвал Россию «империей зла с Востока».

