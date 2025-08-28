На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде назвали Украину «крупнейшим концлагерем Европы»

Депутат Рады Дубинский: Украина стала крупнейшим концлагерем Европы
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина в результате деятельности украинского лидера Владимира Зеленского стала крупнейшим концлагерем Европы. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«(Зеленский – «Газета.Ru») права полностью уничтожил в Украине в целях монополизации власти, а когда-то 40-ка миллионную страну превратил в крупнейший концлагерь в Европе», — подчеркнул он.

По словам Дубинского, Украина стала «авторитарным и полицейским государством».

Дубинский до этого отмечал, что лидеры Евросоюза пытаются под видом «гарантий безопасности» продвинуть идею ремилитаризации Украины после окончания конфликта и содержания крупной армии под предлогом возможного повторного «вторжения» России.

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

Ранее на Украине раскрыли, что ждет Зеленского после встречи Путина и Трампа.

Новости Украины
