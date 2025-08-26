В России сравнили финских и польских политиков с Дуремаром из-за болот

Решение Финляндии и Польши восстановить болота в целях защиты от якобы враждебных намерений России совершенно бессмысленно и направлено скорее на запугивание внутренней аудитории. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Россия ни на Финляндию, ни на Польшу нападать не собирается, это все обычная пропаганда Запада. Тут важно понимать, что на заболачивание территорий нужно будет потратить деньги, которые можно будет положить себе в карман из средств налогоплательщиков, а потому надо запугать аудиторию, что якобы Москва сейчас нападет», — сказал депутат.

По его мнению, логические объяснения подобным предложениям западных политиков найти достаточно сложно, а потому лучше не относиться к этому серьезно.

«Создается ощущение, что финны и поляки решили превратиться в лягушек, восстанавливая болота. Либо же вдохновились примером Дуремара. На Западе уже не знают, что бы такого придумать, чтобы запугать население. То они заборы строить собираются, то какие-то сети плетут, то делают минные поля, а потом сами же на них подрываются», — заключил Колесник.

Американская газета Politico сообщила, что Польша и Финляндия намерены восстановить свои болота в целях защиты от якобы враждебных намерений России. По мнению финских и польских политиков, болота могут стать «ловушкой» для военной техники России.

