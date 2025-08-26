На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Южной Кореи на встрече с Трампом подарил ему свою ручку

Трампу понравилась ручка южнокорейского лидера Ли Чжэ Мёна
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён подарил главе США Дональду Трампу свою ручку на полях форума Центра стратегических и международных исследований, который прошел в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

Случай произошел накануне, 25 августа, в ходе саммита глав Республики Корея и США. Когда Ли Чжэ Мён подписывал гостевую книгу, Трамп обратил внимание на толщину линии во время письма. Он сообщил коллеге, что она ему понравилась.

«Это ваша ручка? Вы заберете ее с собой?» – спросил глава Белого дома. На что южнокорейский лидер предложил Трампу забрать ручку себе.

После этого корейские СМИ сообщили акции корейского бренда Monami, производящего канцелярские товары, взлетели на 23%. Также источник уточняет, что ручка, понравившаяся Трампу, была изготовлена на заказ для администрации президента Южной Кореи. Дарить ее никому не планировали. В то же время представитель Monami не подтвердил изданию, что ручка была произведена их фирмой.

Ранее президент Южной Кореи высказал опасения по поводу повторения «судьбы Зеленского» на встрече с Дональдом Трампом.

