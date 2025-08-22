Бывший нардеп Украины объяснил важность участия РФ в гарантиях безопасности для Киева

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-нардеп Килинкаров: РФ и США должны вместе предоставить гарантии безопасности
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Когда мы говорим о гарантиях безопасности, то важно понимать, что та страна, которая предоставляет эти гарантии, в будущем и будет «контролировать Украину». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«Условно говоря, если гарантии безопасности предоставляют западные страны без участия России, то оставшаяся часть Украины в любых ее границах будет находиться в сфере влияния Запада. Если Россия принимает участие в гарантиях безопасности, то, безусловно, Украина остается в сфере влияния РФ. Любая конфигурация без участия России в гарантиях безопасности — это нерабочая абсолютно схема, потому что тот, кто предоставит эти гарантии, и будет контролировать Украину», — пояснил экс-нардеп.

По его мнению, самым оптимальным вариантом гарантий безопасности для Киева могли бы быть объединенные обязательства Соединенных Штатов и России.

«Естественно, пришлось бы искать компромиссы по очень многим вопросам, если бы удалось договориться между двумя ключевыми геополитическими игроками в отношении будущего Украины. Однако это было бы гораздо продуктивнее, чем пытаться навязать идею предоставления гарантий без участия России», — сказал Килинкаров.

21 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать Москве. Он напомнил о попытках лидеров Европы во время визита в США продвинуть свою стратегию, которая связана с желанием изолировать Россию и нанести стране стратегическое поражение.

Ранее Лукашенко призвал Европу помочь в урегулировании конфликта на Украине.

Переговоры о мире на Украине
