На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали гарантии безопасности Киеву «пустой тратой времени и плодом фантазии»

SMH: встреча Зеленского и Трампа не смогла дать гарантий безопасности Украине
true
true
true
close
Jacquelyn Martin

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран в Белом доме не смогла дать понимание по гарантиям безопасности для Украины. Об этом пишет австралийская газета The Sydney Morning Herald (SMH) со ссылкой на экспертов.

«Гарантии безопасности для Украины остаются непрозрачными, но на встрече в Вашингтоне они были хотя бы немного обозначены», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что США явно дали понять, что не собираются прямо участвовать в архитектуре безопасности Украины и планируют переложить все на плечи европейцев.

Комментируя встречу в Вашингтоне, эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана и вовсе назвала гарантии безопасности Киеву, которые обсуждали стороны, «пустой тратой времени и плодом фантазии». Она отметила, что эти разговоры лишь затягивают переговорный процесс, что отнимает время и позволяет российской армии продвигаться вперед.

До этого постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа, она же должна заплатить за них.

Ранее стало известно, что Вэнс предложил Украине и ЕС два варианта гарантий безопасности, оба им не понравились.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами