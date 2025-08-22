На Западе назвали гарантии безопасности Киеву «пустой тратой времени и плодом фантазии»

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран в Белом доме не смогла дать понимание по гарантиям безопасности для Украины. Об этом пишет австралийская газета The Sydney Morning Herald (SMH) со ссылкой на экспертов.

«Гарантии безопасности для Украины остаются непрозрачными, но на встрече в Вашингтоне они были хотя бы немного обозначены», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что США явно дали понять, что не собираются прямо участвовать в архитектуре безопасности Украины и планируют переложить все на плечи европейцев.

Комментируя встречу в Вашингтоне, эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана и вовсе назвала гарантии безопасности Киеву, которые обсуждали стороны, «пустой тратой времени и плодом фантазии». Она отметила, что эти разговоры лишь затягивают переговорный процесс, что отнимает время и позволяет российской армии продвигаться вперед.

До этого постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа, она же должна заплатить за них.

Ранее стало известно, что Вэнс предложил Украине и ЕС два варианта гарантий безопасности, оба им не понравились.