В Индии заявили о нелогичных заявлениях США по закупкам нефти из России

Глава МИД Индии Джайшанкар счел заявления США о закупках нефти из РФ нелогичными
Arun Sankar K./AP

Резкое повышение импортных пошлин США в отношении индийских товаров из-за продолжающихся закупок российской нефти не поддается логическому объяснению. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, передает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что Индия не является главным покупателем российских нефти и газа, в отличие от стран Европы и Китая. Причем, по его словам, еще совсем недавно американцы даже поощряли Индию за покупку ресурсов у России.

«Мы являемся страной, о которой американцы в последние несколько лет говорили, что мы должны сделать все возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, включая покупку нефти у России», — сказал Джайшанкар.

Дипломат признался, что индийская сторона удивлена и озадачена заявлениями и решениями американской стороны.

Недавно временный поверенный в делах посольства Москвы в Нью-Дели Роман Бабушкин прокомментировал информацию о возможном введении пошлин со стороны США на товары из Индии за покупку нефти у РФ. Представитель РФ, отметил, что Запад оказывает необоснованное давление на Индию.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в «наживе» из-за резкого увеличения закупок российской нефти после начала СВО. Он указал, что российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией.

Ранее советник Трампа призвал Индию вести себя иначе из-за российской нефти.

