ЕСПЧ потребовал разъяснений по закрытию границы Финляндией. Россияне жалуются на нарушение прав

Европейский суд по правам человека запросил у Финляндии разъяснения по поводу закрытия границы с Россией. Девять российских граждан, проживающих в стране, подали жалобы, утверждая, что это решение нарушает их права. Среди причин — трудности из-за потери работы в России и невозможность получать российскую пенсию. Некоторые также считают, что закрытие границы нарушает их право на свободу вероисповедания.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился к Финляндии с требованием предоставить разъяснения относительно решения закрыть границу с Россией, пишет Helsingin Sanomat.

Девять российских граждан, проживающих в Финляндии, подали жалобы, утверждая, что это решение нарушает их права. Один из истцов сообщил, что ему пришлось прекратить работу в России из-за закрытия границы, а другой пожаловался на невозможность получать российскую пенсию.

Некоторые заявители также считают, что решение о закрытии границы нарушает их право на свободу вероисповедания, поскольку они не могут посещать кладбище шесть раз в год, как этого требует их религия. Они обвиняют финские власти в дискриминации. ​

Почему граница закрыта?

После начала боевых действий на Украине в 2022 году отношения между Россией и Финляндией значительно ухудшились. В мае 2023 года российское посольство в Хельсинки заявило, что двусторонние отношения разрушены по вине Финляндии. По мнению российских дипломатов, решающим фактором стало вступление Финляндии в НАТО. 4 апреля 2023 года года страна стала 31-м членом Североатлантического альянса. Президент Финляндии Сауле Ниинисте заверил, что членство страны в НАТО не направлено против России.

В ноябре того же года финские власти приняли решение о начале поэтапного закрытия границы с Россией. Официальной причиной стали опасения по поводу «инструментальной миграции»: увеличения числа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которых Финляндия обвиняет в использовании России как транзитной страны для дальнейшего следования в Европу.

Весной 2024 года Финляндия объявила о бессрочном закрытии всех пограничных пунктов, отмечая, что это решение остается в силе до особого уведомления. Финские власти заявили, что Россия якобы способствует нелегальной миграции, что, по их мнению, угрожает безопасности Финляндии.

Москва, в свою очередь, отвергает обвинения. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что действия Финляндии по закрытию части пограничных переходов лишь создают новые разделительные линии в Европе.

Будущее границы

Накануне финская газета Ilta-Sanomat сообщила, что решение об открытии границы возможно не ранее конца 2025 года.

По словам собеседников издания, Финляндия «мысленно» готовится к процессу открытия границы, однако на официальном уровне эта инициатива не обсуждается. Для этого необходимо возобновление политических отношений с Россией со стороны Евросоюза. Источники отмечают, что границу планируется открыть так же поэтапно: вначале могут быть возобновлены грузовые перевозки, затем границу откроют для дипломатов, а последним этапом будет обсуждаться открытие для туристов.

«Мы должны морально подготовиться»: что говорят в Европе о возобновлении отношений с Россией Жителям Финляндии следует «морально подготовиться» к возможному возобновлению отношений с Россией... 01 апреля 15:38

На фоне этих сообщений финский президент Александр Стубб заявил, что жителям Финляндии следует «морально подготовиться» к восстановлению политических отношений с Россией.

«Мы в Финляндии должны морально подготовиться к тому, что в будущем отношения будут снова возрождаться на политическом уровне. Пока мы не можем сказать, когда именно», — сказал Стубб во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

По его словам, несмотря на все трудности, Россия продолжает оставаться соседним государством с общей границей в 1350 км. Важным моментом, по мнению Стубба, является то, что будущие отношения между странами будут зависеть от окончания военной операции на Украине и того, как будут вестись переговоры о восстановлении отношений.