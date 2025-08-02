На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии 100 машин приняли участие в автопробеге за открытие границы с Россией

Депутат Девяткин: в Финляндии прошел автопробег за открытие границы с Россией
true
true
true
close
Lehtikuva/Vesa Moilanen/Reuters

В финском городе Лаппенранта прошел автопробег в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщил один из организаторов акции, депутат местного горсовета Иван Девяткин, пишет РИА Новости.

«Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть наших близких, родственников, семью и любимых», — заявил он.

Автопробег был согласован с полицией. В нем приняли участие не менее ста машин. Автоколонна проследовала к контрольно-пропускному пункту «Нуйямаа», который до закрытия границы в 2023 году был одним из самых загруженных КПП.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта по решению финских властей, которые начали вводить ограничения с ноября 2023 года. Поводом стала миграционная ситуация: Хельсинки обвинил Москву в провоцировании потока беженцев из третьих стран. Российский МИД тогда расценил это как проявление двойных стандартов Запада.

В апреле Европейский суд по правам человека запросил у Финляндии разъяснения по поводу закрытия границы с Россией. Девять российских граждан, проживающих в стране, подали жалобы, утверждая, что это решение нарушает их права. Среди причин — трудности из-за потери работы в России и невозможность получать российскую пенсию. Некоторые также считают, что закрытие границы нарушает их право на свободу вероисповедания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Финляндия построила первые 35 км забора на границе с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами