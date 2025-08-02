В Финляндии 100 машин приняли участие в автопробеге за открытие границы с Россией

В финском городе Лаппенранта прошел автопробег в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщил один из организаторов акции, депутат местного горсовета Иван Девяткин, пишет РИА Новости.

«Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть наших близких, родственников, семью и любимых», — заявил он.

Автопробег был согласован с полицией. В нем приняли участие не менее ста машин. Автоколонна проследовала к контрольно-пропускному пункту «Нуйямаа», который до закрытия границы в 2023 году был одним из самых загруженных КПП.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта по решению финских властей, которые начали вводить ограничения с ноября 2023 года. Поводом стала миграционная ситуация: Хельсинки обвинил Москву в провоцировании потока беженцев из третьих стран. Российский МИД тогда расценил это как проявление двойных стандартов Запада.

В апреле Европейский суд по правам человека запросил у Финляндии разъяснения по поводу закрытия границы с Россией. Девять российских граждан, проживающих в стране, подали жалобы, утверждая, что это решение нарушает их права. Среди причин — трудности из-за потери работы в России и невозможность получать российскую пенсию. Некоторые также считают, что закрытие границы нарушает их право на свободу вероисповедания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Финляндия построила первые 35 км забора на границе с Россией.