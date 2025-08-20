СМИ назвали единственную причину, по которой Путин пойдет на встречу с Зеленским

Президент России Владимир Путин может встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским только для того, «чтобы принять капитуляцию». Об этом со ссылкой на аналитиков пишет The New York Times (NYT).

Газета утверждает, что лидер РФ якобы избегает произносить имя главы Украины, а Кремль настаивает на его нелегитимности. При этом американский президент Дональд Трамп активно выступает за проведение трехсторонней встречи для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Согласно материалу, она могла бы пойти на пользу России и закрепить мирное соглашение, если бы Москве удалось завершить боевые действия на своих условиях. Однако также это связано с политическими рисками, поскольку Кремль давал понять, что вести переговоры напрямую с Зеленским якобы «ниже достоинства российского лидера».

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, встреча президентов РФ и Украины могла бы стать компромиссом и уступкой со стороны Кремля ради того, чтобы поддержать миротворческие усилия Трампа. Депутат признал, что некоторые официальные лица РФ выступают против таких переговоров из-за заявлений по поводу нелегитимности Зеленского. Сам Затулин полагает, что «ставки слишком высоки, чтобы продолжать игнорировать любую возможность встречи».

Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения. В конце мая 2025-го глава МИД Сергей Лавров заявил, что Зеленский потерял свою легитимность, поэтому его сменщики могут не признать заключенное соглашение между РФ и Украиной, если украинский президент его подпишет. Министр отметил, что Путин «очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского». По словам российского лидера, на этот вопрос должна ответить политическая и правовая система самой Украины, поскольку в их конституции «есть всякие варианты».

