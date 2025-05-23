«Неадекватный руководитель»: РФ готова говорить с Зеленским, но помнит о его нелегитимности

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский потерял свою легитимность, поэтому его сменщики могут не признать заключенное соглашение между РФ и Украиной, если украинский президент его подпишет. Он также назвал лидера Украины неадекватным руководителем. Лавров подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры, а Украина подписала указ, запрещающий контакты с Владимиром Путиным и его правительством.

Президент Украины Владимир Зеленский — неадекватный руководитель, заявил глава МИД Сергей Лавров во время выступления на конференции высокого уровня «Исторические южнорусские земли, национальная идентичность и самоопределение народов».

«Если сравнить все доводы, которые звучат с Украины, очевидно, что это [Зеленский] — неадекватный руководитель», — сказал Лавров (цитата по РИА Новости).

Свое заявление Лавров сопроводил примерами. По его словам, сначала Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и с его правительством, утверждая, что вообще никогда не сядет рядом с ним. Сейчас украинские власти «пытаются обыграть» документ.

» А если нельзя с Путиным встречаться, зачем тогда ты кричал, что я поехал в Стамбул, а Путин не хочет туда приезжать? <...> Очень трудно понять, что он [Зеленский] будет делать, когда полетит в Южно-Африканскую Республику, когда поедет с кем-то обниматься в Европе», — добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия всегда озвучивала свою готовность к проведениям переговоров:

«Не мы же отлынивали от контактов».

Легитимность Зеленского

Лавров считает, что вопрос о легитимности Зеленского остро встанет при подписании мирного соглашения. По его словам, сменщики украинского президента могут подставить под сомнение достигнутую договоренность, если ее подпишет лидер, чьи полномочия уже истекли. Министр отметил, что президент РФ Владимир Путин «очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского и его режима» (Путин считает, что на вопрос легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система самой Украины, поскольку в их Конституции «есть всякие варианты»).

«Он [Путин] подчеркнул при этом, что мы все равно не отказываемся от контактов с ним [Зеленским] и с его администрацией для того, чтобы согласовать устраивающие всех принципы урегулирования», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Директор правового департамента МИД Максим Мусихин в беседе с ТАСС обозначил, что подпись Зеленского на меморандуме не будет иметь законных оснований. Формально документ может подписать глава украинского парламента, если ему разрешат это сделать внутри страны. При этом украинцы также могут выбрать нового президента, который уже будет обладать всеми основаниями для заключения соглашений.

«Зеленский потерял легитимность». Кто будет подписывать меморандум с Россией? В МИД РФ заявили, что Владимир Зеленский не может подписать будущий мирный меморандум с Россией... 22 мая 10:47

В октябре 2022 года Зеленский подписал указ, который запрещает вести переговоры с Путиным и действующей российской властью. Президент РФ и российские политические деятели не раз призывали Украину отменить документ, чтобы у стран появилась возможность договориться.

«Решение, почему я подписал этот указ. <...> Было много теневых политических процессов, вовлечены и наш депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты. <...> Я это остановил. <...> Запретил кому угодно проводить переговоры», — объяснил свое решение Зеленский.

При этом Украина настаивает на прямых переговорах глав государств, но отменять решение не спешит. Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак отмечали, что документ не запрещает вести самому президенту или его доверенным лицам переговоры с Путиным, однако в самом указе ничего об этом не сказано, пишет «Страна.ua».

Россия опасается, что из-за указа украинские власти не смогут узаконить достигнутые на переговорах с Путиным договоренности, так как этот документ запрещает подобного рода встречи.