В Госдуме не исключили присутствие американских военных на Украине

Не исключено, что президент США Дональд Трамп, который сейчас выступает в качестве медиатора в мирном процессе между Москвой и Киевом, пошлет американских военных на Украину в качестве миротворцев. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Конечно, американские войска в качестве миротворческого контингента на Украине не были бы самым предпочтительным вариантом для России. Несмотря на последние усилия Трампа, Штаты по-прежнему являются страной НАТО. Однако не стоит исключать и такой исход, но тут уже вотчина наших дипломатов и главнокомандующего, как они решат — так и будет», — сказал депутат.

Колесник подчеркнул, что мнение России, как «страны победительницы в украинском конфликте» должно учитываться в решении таких вопросов в первую очередь. При этом депутат уверен, что переговорщики придут к разумному компромиссу.

«Я уверен, что никаких скоропалительных решений российское руководство в этом вопросе не предпримет. Однако тут важно и не сорвать мир, который наконец-то начал намечаться. Если же говорить о наиболее предпочтительных странах, которые могли бы предоставить свой миротворческий контингент, то для России это однозначно Китай и Индия», — заключил Колесник.

По данным Bloomberg около 10 европейских стран заявили о своей готовности отправить войска на Украину после завершения боевых действий. Военный контингент должен помочь ВСУ в «обучении и подкреплении» и будет дислоцирован вдали от линии фронта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

