В МИД России высказались против коллективного наказания палестинцев

Лавров: РФ против коллективного наказания палестинцев за теракт 7 октября 2023 г

Россия исходит из того, что организаторы теракта против Израиля в октябре 2023 года должны понести наказание, однако Москва выступает против коллективного наказания. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Позицию РФ Лавров выразил на пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

«Мы, исходим из того, что виновные в организации и осуществлении этого теракта должны понести самое суровое наказание, но мы не можем принять коллективное наказание всех палестинцев», — сказал он.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, касающийся установления контроля со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над сектором Газа.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа, а члены группировки ХАМАС проникли в приграничные районы, где взяли в плен сотни заложников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле около миллиона человек вышли на протесты за завершение войны в Газе.