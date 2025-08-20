Эксперт объяснил отстраненное поведение Мелони на переговорах в Белом доме

В сети завирусились кадры реакции премьер-министра Италии Джорджи Мелони на призыв канцлера ФРГ Фридриха Мерца усилить давление на Москву в ходе встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом: политик закатила глаза и демонстративно кривила лицо. Физиогномист Олег Воеводин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал ее поведение.

По его словам, несмотря на довольно яркую мимику, итальянский премьер выглядела максимально отстраненной, словно вовсе не хотела участвовать в дискуссии. Она сидела так, будто стремилась просто «отсидеться» на мероприятии.

Вместе с тем, в поведении Мелони явно прослеживалось ощущение превосходства над другими участниками встречи, будто она считала, что время, потраченное в Белом доме, можно было использовать гораздо продуктивнее, отметил эксперт.

Встреча Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских политиков прошла18 августа в Белом доме. В Вашингтон, помимо Мелони и Мерца, прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Финляндии Александр Стубб.

