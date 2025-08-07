На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле назвали ориентировочные даты встречи Путина и Трампа

Ушаков: следующая неделя обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа
true
true
true

Предстоящая неделя была обозначена в качестве ориентира для встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако трудно сказать, сколько времени займет подготовка мероприятия. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, чьи слова приводит ТАСС.

«Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно», — подчеркнул Ушаков.

Он также заявил, что место встречи лидеров уже согласовано, о нем объявят позже.

До этого Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Владимиром Путиным и допускает проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского. По словам президента США, переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прошли успешно, а конкретные договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли, к чему приведет возможная встреча Путина и Трампа.

