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В Британии указали на важность признания Палестины для урегулирования конфликта

Стармер: признание Палестины должно стать шагом к урегулированию конфликта
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Признание Государства Палестина должно стать одним из шагов на пути к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, видообращение которого опубликовано на его странице в социальной сети X.

Глава британского правительства рассказал, что Лондон вместе с ближайшими союзниками ищет способ добиться прекращения огня на Ближнем Востоке. При этом речь идет об урегулировании, основанном на практических решениях.

«Этот путь наметит конкретные шаги, чтобы столь нужное прекращение огня стало прочным миром. Признание Государства Палестина должно быть одним из этих шагов», — отметил Стармер.

Премьер-министр добавил, что он занимает однозначную позицию в данном вопросе.

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что власти республики планируют официально признать Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоится в сентябре текущего года. Как сказал политик, в настоящее время существует «насущная необходимость» в завершении боевых действий в секторе Газа и оказании помощи мирным жителям.

Ранее в США назвали «безрассудным» намерение Франции признать Государство Палестина.

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