В МИД РФ пояснили, что ситуация на Украине не зависит от конфликта на Ближнем Востоке

Лавров: конфликт на Украине не зависит от положения США на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия РФ на Украине не зависят от того, «завязнут» ли США на Ближнем Востоке. Его слова передает РИА Новости.

«Просто уповать на то, что вот сейчас они (США. — «Газета.Ru») завязнут на Ближнем Востоке и нам будет легче — не зависят наши действия от такого рода построений и умозаключений, но то, что ближневосточная проблема, она реальна, а не создана искусственно — это факт», — поделился Лавров.

Он уточнил, что, по мнению некоторых экспертов, более глубокое вовлечение США в конфликт на Ближнем Востоке может больше разочаровать президента США Дональда Трампа в его украинском коллеге Владимире Зеленском, но для России это не имеет особого значения.

До этого Лавров говорил, что России нужны «железобетонные гарантии» по Украине, так как в случае с Западом «доверяй, но проверяй» недостаточно.

Лавров отметил, что Служба внешней разведки (СВР) России активно отслеживает действия Запада, которые наносят ущерб РФ. Кроме того, он считает, что «железобетонные гарантии» необходимо закрепить в резолюции Совета безопасности. При этом министр отметил, что даже эти гарантии Запад «многократно растаптывал».

Ранее Лавров рассказал о процессе нормализации отношений РФ и США.