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Лавров заявил, что с Западом не работает формула «доверяй, но проверяй»

Лавров: России нужны железобетонные гарантии по Украине
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Kaan Soyturk/Reuters

России нужны «железобетонные гарантии» по Украине, так как в случае с Западом «доверяй, но проверяй» недостаточно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Насколько можно доверять Западу? Я считаю, что даже формула [бывшего президента США Рональда] Рейгана «доверяй, но проверяй» — она недостаточна», — сказал глава МИД России.

Лавров отметил, что Служба внешней разведки (СВР) России активно отслеживает действия Запада, которые наносят ущерб РФ. Кроме того, он считает, что «железобетонные гарантии» необходимо закрепить в резолюции Совета безопасности. При этом министр отметил, что даже эти гарантии Запад «многократно растаптывал».

До этого Лавров оценил отношения России и США при бывшем американском президенте Джо Байдене. Он отметил, что его администрация нанесла огромный ущерб взаимоотношениям РФ и Соединенных Штатов.

Также министр высказался о санкциях, которые ввел Барак Обама за три недели до первой инаугурации Дональда Трампа, назвав их «непорядочными и неэтичными». Лавров напомнил, что администрация Обамы выгнала российских дипломатов, украв пять объектов дипломатической недвижимости.

Ранее Лавров рассказал о процессе нормализации отношений РФ и США.

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