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Лавров оценил отношения России и США при Байдене

Лавров: администрация Байдена нанесла огромный ущерб отношениям России и США
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МИД России

Администрация уходящего с поста президента США Джо Байдена нанесла огромный ущерб отношениям России и Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, который разместил соответствующую запись в своем Telegram-канале.

«Но и администрация Трампа в свою первую каденцию нанесла серьезный ущерб, в том числе во многом потому что [экс-президент США Барак] Обама оставил такое наследство», — сказал он.

Министр назвал санкции, которые ввел Обама за три недели до инаугурации Трампа, «непорядочными и неэтичными». Лавров напомнил, что администрация Обамы выгнала российских дипломатов, украв пять объектов дипломатической недвижимости.

«Они поставили наши отношения в позицию не самого лучшего старта. Видим, что сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое», — добавил глава российского МИД.

14 января Лавров заявил, что Трамп после инаугурации получит от администрации уходящего главы государства Джо Байдена «тяжелое наследство».

Ранее журналисты узнали о планах Трампа подготовить более 100 указов ко дню своей инаугурации.

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