В США увеличилось время получения отчетов разведки из-за «глубинного государства»

Борьба главы Национальной разведки США Тулси Габбард с американским «глубинным государством» мешает Белому дому получать отчеты разведслужб вовремя. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на опрошенных американских чиновников.

Уточняется, что Габбард и ее команда сформулировали новое условие для утверждения отчетов Национального совета по разведке (NIC) — каждый документ отныне должен иметь подпись либо самой Габбард, либо ее заместителя Уильяма Ругера.

«В итоге передача разведданных людям, определяющим политический курс страны, замедлилась <...> Чиновники разведслужб беспокоятся, что команда Габбард может подгонять разведданные под свои политические предпочтения», — заявили чиновники.

Сама Габбард утверждает, что изменением отчетов разведки занимаются представители «глубинного государства» на местах, из-за чего приходится дополнительно проверять эти отчеты.

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