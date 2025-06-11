На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США увеличилось время получения отчетов разведки из-за «глубинного государства»

Axios: борьба с «глубинным государством» мешает вовремя получать отчеты разведки
close
Mike Segar

Борьба главы Национальной разведки США Тулси Габбард с американским «глубинным государством» мешает Белому дому получать отчеты разведслужб вовремя. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на опрошенных американских чиновников.

Уточняется, что Габбард и ее команда сформулировали новое условие для утверждения отчетов Национального совета по разведке (NIC) — каждый документ отныне должен иметь подпись либо самой Габбард, либо ее заместителя Уильяма Ругера.

«В итоге передача разведданных людям, определяющим политический курс страны, замедлилась <...> Чиновники разведслужб беспокоятся, что команда Габбард может подгонять разведданные под свои политические предпочтения», — заявили чиновники.

Сама Габбард утверждает, что изменением отчетов разведки занимаются представители «глубинного государства» на местах, из-за чего приходится дополнительно проверять эти отчеты.

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что процесс нормализации российско-американских отношений идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе.

Ранее на Западе назвали самого влиятельного участника команды Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами