Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали неожиданную фигуру самой влиятельной в команде Трампа

Bloomberg: самым влиятельным участником команды Трампа является глава OMB Боут
close
Nathan Howard/Reuters

Самым влиятельной влиятельной фигурой в команде президента США Дональда Трампа является глава Административно-бюджетного управления (OMB) США Рассел Воут. Об этом пишет Bloomberg.

Воута назвали одним из «архитекторов реструктуризации правительства» США и человеком, обладающим уникальным сочетанием «преданности и знания, как на самом деле работает правительство».

Воут известен как соавтор 900-страничного «Проекта 2025», в котором изложена программа консервативных реформ, которые во многом уже начали реализовываться Трампом.

(«Программа 2025» была изложена в 2023 году «Фондом наследия» и направлена на то, чтобы существенно нарастить власть президента США и урезать влияние Конгресса, «откатив назад» последние сто лет развития федерального правительства США — в частности, реформы Вудро Вильсона, «Новый курс» Франклина Рузвельта и «Великое общество» Линдона Джонсона. Некоторые из изложенных в проекте мер уже были реализованы, например, упразднение министерства образования. Также проект предполагает сокращение финансирования министерства юстиции, упразднение Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности и другие меры.)

Глава Административно-бюджетного управления США является сторонником так называемой «унитарной теории исполнения» и выступает за существенное наращивание полномочий президента США. Также он является одним из ключевых критиков «глубинного государства» в команде Трампа.

По данным Bloomberg, одной из задач Воута является организация массовых сокращений бюрократов. При этом его и сотрудников его ведомства называют людьми, готовыми «адски» вольно трактовать законодательство ради сокращений и обладающими достаточной усидчивостью и терпением для того, чтобы довести до конца то, что не получится у DOGE Илона Маска.

До этого Воут ушел от вопроса о выделении помощи Украине.

Ранее Байден раскритиковал разгром управления соцобеспечения командой Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами