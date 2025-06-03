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В Белом доме высказались об атаке ВСУ на российские аэродромы

Белый дом: Трамп не хочет продолжения конфликта на Украине
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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не хочет продолжения боевых действий на территории Украины. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя атаку украинских войск на российские аэродромы, передает ТАСС.

«Я бы предпочла, чтобы президент сам высказался на этот счет. Я бы добавила к этому, что президент не хочет продолжения этого конфликта. Он хочет, чтобы бои прекратились... и этот [конфликт] был урегулирован за столом переговоров», — сказала представитель Белого дома.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам.

Ранее ветеран «Альфы» объяснил, как фуры с дронами могли проехать по России.

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