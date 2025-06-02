Ветеран «Альфы» объяснил, как фуры с дронами могли проехать по России

Ветеран «Альфы» Кумов: фуры с дронами могли проехать по России без досмотра

Фуры с беспилотниками, которые атаковали пять российских военных аэродромов, могли проехать по территории РФ без досмотра. Об этом «Ленте.ру» рассказал ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Андрей Кумов.

«Если есть информация на пункте пропуска, то тогда транспорт досматривается более тщательно. Если информации нет, то порядок обычный: проверка документов, проверка внешнего вида, опрос водителя. Если водитель не знает, что ему туда положили, то он и не скажет ничего», — сказал специалист.

Кумов добавил, что в ходе внешнего осмотра дроны могли не обнаружить.

Накануне Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам.

Ранее военный эксперт допустил ядерный удар после атаки ВСУ на аэродромы.