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Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу

Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Началось объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Оно будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

19 апреля Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие.

По словам президента, Россия исходит из того, что Украина поступит так же. Он добавил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению перемирия, отражению возможных атак противника и провокациям.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе просто нереалистично. По его словам, попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры уже была, однако Киев не соблюдал мораторий. Тем не менее президент США Дональд Трамп заявил, что ждет в ближайшее время ответа России на предложение по прекращению огня на Украине.

Ранее в РПЦ прокомментировали слова Путина о пасхальном перемирии.

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