«Просто нереалистично»: Москва не видит возможности прекращения огня на Украине

Трамп заявил, что ждет на этой неделе ответа от России по вопросу прекращения огня

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе просто нереалистично. По его словам, попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры уже была, однако Киев не соблюдал мораторий. По данным РИА Новости, за время его действия ВСУ атаковали энергоструктуру РФ 123 раза. Тем не менее президент США Дональд Трамп заявил, что ждет в ближайшее время ответа России на предложение по прекращению огня на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Прекращение огня на Украине на данном этапе невозможно, заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности организации.

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — отметил он.

close Василий Небензя MFA Russia/Global Look Press

Небензя также уточнил, что западные страны не выразили готовность оказать давление на Киев, чтобы тот соблюдал мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

«Никто не высказался, были просто обычные попытки оправдать все, что делает киевский режим, и во всем обвинить Россию», — подчеркнул постпред РФ, добавив, что российская делегация приняла во внимание эту ситуацию и доложит о ней в Москву.

Несоблюдения моратория

Ране пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что мораторий, по сути, не соблюдался и Украина продолжает ежедневно атаковать российские энергообъекты.

9 апреля в Минобороны также сообщили, что после объявления моратория киевский режим фактически ни на один день не прекращал атаки по энергоструктуре России.

Временное ограничение на удары действовало с 18 марта по 17 апреля. По данным РИА Новости, за этот период ВСУ нарушили его 123 раза . ТАСС сообщило, что атаки пришлись на 15 российских регионов: Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Запорожскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую, Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую, Херсонскую области, Крым, ДНР, ЛНР и Краснодарский край.

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Песков ранее подчеркнул, что новых указаний по действию моратория на удары по украинским энергообъектам от президента России Владимира Путина не поступало. Кроме этого, Москва также не ведет сейчас переговоров о дальнейшей судьбе ограничений.

США хотят добиться мира

При этом, как передает Bloomberg, американские чиновники на встрече с европейцами в Париже заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель и ожидают «значительного прогресса» по этому вопросу в ближайшее время. По данным агентства, на переговорах обсуждалось, как можно скорее перейти к прочному миру.

Однако пока о каких-то значительных шагах не сообщалось. Bloomberg уточняет, что контакты продолжатся — на следующей неделе советники по национальной безопасности и переговорщики из Германии, Франции, США и Великобритании соберутся в Лондоне.

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Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине.

«Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет», — уточнил американский лидер.