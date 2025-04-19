В РПЦ прокомментировали слова Путина о пасхальном перемирии

В Русской православной церкви (РПЦ) приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает РИА Новости.

«Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. С инициативой рождественского перемирия в 2023 году выступал Святейший Патриарх», — сказал он.

19 апреля Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Президент РФ приказал остановить все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

По словам Путина, Россия исходит из того, что Украина поступит так же. Он добавил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению перемирия, отражению возможных атак противника и провокациям.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе просто нереалистично. По его словам, попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры уже была, однако Киев не соблюдал мораторий. Тем не менее президент США Дональд Трамп заявил, что ждет в ближайшее время ответа России на предложение по прекращению огня на Украине.

Ранее США пригрозили выйти из переговоров по Украине.