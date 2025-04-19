Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ прокомментировали слова Путина о пасхальном перемирии

Кипшидзе: в РПЦ приветствуют пасхальное перемирие
close
РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает РИА Новости.

«Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. С инициативой рождественского перемирия в 2023 году выступал Святейший Патриарх», — сказал он.

19 апреля Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Президент РФ приказал остановить все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

По словам Путина, Россия исходит из того, что Украина поступит так же. Он добавил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению перемирия, отражению возможных атак противника и провокациям.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе просто нереалистично. По его словам, попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры уже была, однако Киев не соблюдал мораторий. Тем не менее президент США Дональд Трамп заявил, что ждет в ближайшее время ответа России на предложение по прекращению огня на Украине.

Ранее США пригрозили выйти из переговоров по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами