Путин и эмир Катара завершили переговоры

Президент Российской Федерации Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани завершили переговоры в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча продлилась более 2,5 часа.

Встреча в расширенном составе прошла в Александровском зале Кремлевского дворца. Детали переговоров не раскрывались. На переговорах в узком составе российский лидер предложил эмиру обсудить вопросы, связанные с горячими точками.

17 апреля эмир Катара Тамим Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом. Как писало катарское агентство QNA, эмир и президент России Владимир Путин проведут переговоры о двусторонних отношениях и путях их укрепления и развития в различных областях двустороннего сотрудничества, а также о развитии ситуации в регионе и ключевых вопросах, представляющих взаимный интерес. В Кремле рассказали, что на встрече Путин и Аль Тани обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений России и Катара с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли.

Ранее Путин назвал сумму инвестиций Катара в российскую экономику.