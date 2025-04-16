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В Бельгии назвали иллюзией разговоры о возврате российского газа в ЕС

Бельгийский министр Биэ отверг возможность возвращения к обычному бизнесу с РФ
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Depositphotos

Все разговоры о возвращении к ведению бизнеса с Россией в обычном режиме, в том числе в вопросе поставки энергоносителей, являются иллюзорными, заявил министр энергетики Бельгии Матье Биэ в интервью изданию Politico.

По его словам, никто и никогда не будет действовать так, будто ничего не происходило, даже после урегулирования конфликта на Украине. Все возникающие дискуссии на эту тему министр назвал интеллектуальными упражнениями.

Биэ дал интервью впервые после своего назначения. Таким образом он подтвердил, что новое бельгийское правительство не станет смягчать позицию в отношении российских энергоресурсов.

На этой неделе Reuters написал, что крупные европейские компании рассматривают возобновление импорта российского газа. Как написали авторы публикации, президент США Дональд Трамп «раскачал отношения с Европой», введя торговые пошлины. В результате европейский бизнес стал опасаться, что зависимость от США в плане энергоресурсов станет еще одной уязвимостью.

Ранее стало известно, что в Европе начали искать способ окончательно разорвать газовые контракты с РФ.

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