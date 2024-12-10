В Грузии предупредили о намерении протестующих устроить кровопролитие

Для срыва президентских выборов в Грузии радикальная оппозиция попытается устроить кровопролитие. Об этом предупредила Служба государственной безопасности (СГБ) республики. Сообщение приводит газета «Взгляд».

«Определенная группа местных акторов с целью искусственно повысить протестный заряд и насильственно свергнуть власть планирует не допустить выборы президента 14 декабря. <...> В этой связи рассматривается возможность максимальной дестабилизации ситуации с тем, чтобы за этим последовала гибель двух-трех человек», — сообщили в СГБ.

В ведомстве отметили, что план разрабатывается по «апробированному сценарию цветной революции».

До этого в СГБ сообщили, что антиправительственные митинги в столице Грузии Тбилиси проводятся местными активистами при координации с зарубежными спецслужбами.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее в ЕС анонсировали новые меры в отношении Грузии.