Грузия обвинила зарубежные спецслужбы в координации митингов в Тбилиси

Антиправительственные митинги в столице Грузии Тбилиси проводятся местными активистами при координации с зарубежными спецслужбами. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, передает ТАСС.

В СГБ заявили, что этот план развивается по сценарию так называемых цветных революций, в том числе с разными «ритуальными сценами» и поэтапной деструкцией, кульминацией которого является ликвидация мирных граждан. В службе госбезопасности считают, что все эти события могут привести к эскалации ситуации в стране, если их не пресечь.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

В Кремле заявили, что события в Грузии имеют все признаки попытки провести оранжевую революцию.

Ранее протестующие в Тбилиси сожгли гроб с чучелом основателя «Грузинской мечты».