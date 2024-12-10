Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грузия обвинила зарубежные спецслужбы в координации митингов в Тбилиси

В Грузии заявили, что митинги в стране проводятся по сценарию цветных революций

close
Sputnik/РИА «Новости»

Антиправительственные митинги в столице Грузии Тбилиси проводятся местными активистами при координации с зарубежными спецслужбами. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, передает ТАСС.

В СГБ заявили, что этот план развивается по сценарию так называемых цветных революций, в том числе с разными «ритуальными сценами» и поэтапной деструкцией, кульминацией которого является ликвидация мирных граждан. В службе госбезопасности считают, что все эти события могут привести к эскалации ситуации в стране, если их не пресечь.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

В Кремле заявили, что события в Грузии имеют все признаки попытки провести оранжевую революцию.

Ранее протестующие в Тбилиси сожгли гроб с чучелом основателя «Грузинской мечты».

Все новости на тему:
Протесты в Грузии — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами